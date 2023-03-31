راديو كتالونيا: ميسي يتخذ خطوة جديدة للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد فى صفقة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لراديو كتالونيا فإن ميسي أصبح منفتحا على العودة مرة أخرى إلى برشلونة، أكثر من أى وقت مضي، فى ظل توتر علاقته مؤخرا مع جماهير نادي باريس سان جيرمان، بعدما أطلقت صافرات الاستهجان ضده فى مواجهة رين الأخيرة فى الدوري الفرنسي.

وأضاف التقرير أن ميسي أصبح ينتظر عرضا من النادى الكتالوني لحسم مستقبله، خاصة أن إدارة النادى الباريسي قدمت له عرضا بالفعل من أجل تجديد عقده مع النادى.

وفى نفس السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هناك 4 شروط حول عودة ليونيل ميسى نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسبانى، على رأسها موافقة قائد الأرجنتين أولا على الأمر.

ويتمثل الشرط الثانى فى عقد اجتماع بين خوان لابورتا رئيس برشلونة والأرجنتينى ليونيل ميسى، من أجل تصفية الخلافات الأخيرة بين الطرفين.

وأما الشرط الثالث أن تسمح قوانين اللعب المالى النظيف بتسجيل عقد ليونيل ميسى، بعد تخفيض الرواتب بـ200 مليون يورو. وأخيرًا يجب تسجيل عقود ثلاثى برشلونة، رونالد أراوخو وجافى وبالدى قبل التفكير فى تسجيل عقد ميسى.