نصائح ضرورية لمرضى السكر فى شهر رمضان

أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب، عليهم استشارة الطبيب المعالج لحالتهم بالنسبة لمسألة صيامهم . وذلك وفقا لما نشره موقع henryford.وأوصي الباحثون مرضى السكري الصائمين بمراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام لأنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص سكر الدم أو ارتفاع السكر في الدم.وللحفاظ على مستويات السكر في الدم، يجب على المرضى اتباع نظام غذائي سليم يتناسب مع حالتهم الصحية .

وأشار الأطباء إلى خطر الإفراط في تناول وجبات مقلية وزيتية والحلويات لدى مرض السكر، سواء عند الإفطار أو السحور، ما قد يرفع مستويات السكر في الدم ويعرضهم ذلك إلى مخاطر الاصابة بالكبد الدهني والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

نصائح لمرضي السكر خلال رمضان :

1.الحصول على قسط كاف من النوم

يوصي الخبراء بالاستيقاظ قبل ساعة على الأقل من موعد تناول السحور من أجل الانتعاش وتناول وجبتك بشكل صحيح وببطء، وهو ما سيساعد على هضم الطعام وتجنب مشاكل الجهاز الهضمي لاحقا.

2.اشرب نسبة كبيرة من السوائل من بعد الإفطار حتى السحور

يعد الترطيب مهما للغاية للأشخاص الذين يصومون لأن الجفاف يعد خطرا شائعا يواجه بشكل خاص أولئك الذين يعانون من مرضى السكري ،لذا، تأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال الإفطار والسحور.

وينصح أيضا بتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، لأن هذه المادة تساهم في فقدان المعادن والأملاح من الجسم.

3. تناول الزبادي

يشير الخبراء إلى أن ملعقة من الزبادي التي تحتوي علي البروبيوتيك ،بعد وجبة السحور يمكن أن تصنع العجائب لصحتك. "فهي لن تهدئ المعدة فحسب، بل ستمنع أيضا الحموضة، وتحميك من الإصابة بالجفاف طوال اليوم".

4.ابدأ إفطارك بمشروب خالي من السكر

يوصي الخبراء الصحيون ببدء الإفطار بمشروب مرطب خالي من السكر ثم الانتقال إلى تناول الطعام باعتدال. ويجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح مثل السمبوسة والكباب.

5.تجنب الملح والطعام الحار والطعام الحلو

يؤكد الخبراء على ضرورة تقليل تناول التوابل والملح والسكر.ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة شديدة الملوحة، إلى العطش لاحقا حيث يتم سحب الماء من الخلايا.

6.مراقبة مستويات السكر في الدم

ويعد إجراء الفحص الدقيق لمستويات السكر في الدم على فترات منتظمة خلال شهر الصيام أمرا بالغ الأهمية، حيث أن أخطر ما يمكن أن يحدث أثناء الصيام هو انخفاض نسبة السكر في الدم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، جنبا إلى جنب مع الجفاف.

