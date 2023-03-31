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"جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن يذبح "القرابين" في الأقصى

31 آذار / مارس 2023 02:52

الداخل المحتل-الرأي:

تواصل عصابات "الهيكل" المزعوم تحشيد أنصارها لاستهداف المسجد الأقصى، بتكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد كثافة هذه الدعوات في المناسبات والأعياد اليهودية.

ورصدت "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل"، مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي، مشيرة إلى أنها ستقدم لمن يتمكن من ذبح "القربان" داخل المسجد الأقصى 25 ألف شيقل، و2500 شيقل في حال تم اعتقال نشطائها داخل  المسجد الأقصى وبحوزتهم "القربان".

وأطلقت الجماعات المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامنا مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافة خلال فترة العيد.

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