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تعليم شرق غزة يُحيي الذكرى ال”47” ليوم الأرض

31 آذار / مارس 2023 04:58

تعليم شرق غزة يُحيي الذكرى ال”47” ليوم الأرض
تعليم شرق غزة يُحيي الذكرى ال”47” ليوم الأرض

غزة-الرأي:

أحيت مديرية التربية والتعليم شرق غزة الذكرى ال”47” ليوم الأرض الخالد جاء ذلك خلال فعالية نظمتها المديرية في ساحتها بحضور وفد من الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم برئاسة أ.حمدي الدلو مدير عام الأنشطة التربوية، أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة وموظفي المديرية الي جانب ثلة من طلبة المدارس المشاركة في الفعالية.

وأكد أ. نور الدين خلال كلمته على قدسية الأرض الفلسطينية المعطرة بدماء الشهداء للدفاع عن هذه الأرض وأشار نور الدين أن ذكري يوم الأرض ستبقي شاهدة على جرائم الاحتلال كما ستذكر العالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن شبر من أرضه وحتما ستعود الأرض لأهلها ولأصحابها.

بدوره أوضح أ. الدلو أن هذه الذكري ستجعلنا نستحضر مأساتنا المتجددة في اغتصاب أرضنا وتهجيرنا منها كما أنها تجدد فينا الإصرار علي التمسك بأرضنا مؤكداً على أن الحق الفلسطيني لن يضيع مهما طال الزمن ورأى الدلو أن ما يعيشه الفلسطينيون من هجمة تضع العالم أمام مسؤولياته، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق وهذه الأرض عبارة عن حقوق وثوابت لن نتخلى عنها مبيناً أن يوم الأرض يوم وطني يشارك في إحيائه الكل الفلسطيني على اختلاف توجهاته وأطيافه، لافتاً أن هذا الحدث الكبير يأتي منسجمًا مع خطة الوزارة في تعزيز القيم والثوابت الفلسطينية وزرع هذه القيم في نفوس وعقول الأجيال.

يشار أن الفعالية اشتملت على العديد من الفقرات المنوعة وهي تحت اشراف أ. تهاني الدلو و أ. منصور الغرباوي مشرفي النشاط الثقافي بالمديرية وفي ختام الفعالية تم زرع عدد من أشتال الزيتون في حديقة المديرية في رسالة تؤكد أن الشعب الفلسطيني باق ومتجذر في أرضه.
 

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