بلدية عبسان الكبيرة تنظم فعاليات لأحياء يوم الأرض

غزة-الرأي:

نظمت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم فعاليات لأحياء يوم الأرض الموافق 30 آذار بعنوان “أرضنا عنوان هويتنا" وذلك في أطار العمل على احياء المناسبات الوطنية التي تعمل على تعزيز الارتباط بالأرض والهوية.

وجاء ذلك بحضور العديد من المخاتير والوجهاء وكبار السن وأعضاء من لجان الاحياء والمجلس الشبابي المحلي الذين عبروا عن سعادتهم بإقامة الفعاليات تحت سدرة أم عامر التاريخية.

وتحدثوا عن تاريخ السدرة وعن القصص والحكايات التاريخية الموثقة حول السدرة والتي أكد المجتمعون ان تاريخها أكبر من تاريخ الاحتلال حيث يبلغ عمر السدرة 1500 عام.

وخلال الفعاليات تحدث رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة عن دور البلدية في تعزيز ارتباط المواطن بالأرض وتعزيز صمود المواطن.

وفي ختام الفعاليات تم زراعة أشجار الزيتون في محيط المنطقة وذلك تأكيدا على رسوخ جذور الفلسطينيين كما أشجار الزيتون غير القابلة للقلع الآن ولا مستقبلا".