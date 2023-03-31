وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تنظم فعاليات لأحياء يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية الذكرى الـ 47.. بلدية خان يونس تنظم وقفة بذكرى يوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تحيي يوم الأرض 30 اذار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تحيي الذكرى الـ 47 ليوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُحيي الذكرى ال”47” ليوم الأرض وكالة الرأي الفلسطينية إسعاد الطفولة والتربية والتعليم يكرمان الطلبة الفائزين في مسابقة تاج الوقار وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال الشاب "محمد عودة" من سلوان وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عامل جراء دهسه بمركبة إسرائيلية قرب قلقيلية
أخبار » الأخبار الحكومية

تحت رعاية وزارة الحكم المحلي

بلدية عبسان الكبيرة تنظم فعاليات لأحياء يوم الأرض

31 آذار / مارس 2023 05:08

بلدية عبسان الكبيرة تنظم فعاليات لأحياء يوم الأرض
بلدية عبسان الكبيرة تنظم فعاليات لأحياء يوم الأرض

غزة-الرأي:

نظمت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم فعاليات لأحياء يوم الأرض الموافق 30 آذار بعنوان “أرضنا عنوان هويتنا" وذلك في أطار العمل على احياء المناسبات الوطنية التي تعمل على تعزيز الارتباط بالأرض والهوية.

وجاء ذلك بحضور العديد من المخاتير والوجهاء وكبار السن وأعضاء من لجان الاحياء والمجلس الشبابي المحلي الذين عبروا عن سعادتهم بإقامة الفعاليات تحت سدرة أم عامر التاريخية.

وتحدثوا عن تاريخ السدرة وعن القصص والحكايات التاريخية الموثقة حول السدرة والتي أكد المجتمعون ان تاريخها أكبر من تاريخ الاحتلال حيث يبلغ عمر السدرة 1500 عام.

وخلال الفعاليات تحدث رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة عن دور البلدية في تعزيز ارتباط المواطن بالأرض وتعزيز صمود المواطن.

وفي ختام الفعاليات تم زراعة أشجار الزيتون في محيط المنطقة وذلك تأكيدا على رسوخ جذور الفلسطينيين كما أشجار الزيتون غير القابلة للقلع الآن ولا مستقبلا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟