قوات الاحتلال تعدم شابًا قرب باب السلسة بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، شاباً بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو محمد العصيبي (26 عاماً) من قرية حورة، ويعمل طبيب.

وزعم بيان صادر عن شرطة الاحتلال أن الشاب قام بمهاجمة شرطي وحاول "خطف" مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه، بحسب بيان الشرطة.

وأفاد شهود في البلدة القديمة بأن أفراد من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

ونفى الشهود ادعاء شرطة الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة قرب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى، في أعقاب التقارير عن إطلاق نار قرب باب السلسلة، ومنع الاحتلال الفلسطينيين من دخول المسجد.