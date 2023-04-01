الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء

غزة - وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، دافئا في المناطق الجبلية، حاراً نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.