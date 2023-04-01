الصداقة أول المتأهلين لنهائي كأس الطائرة

تأهل نادي الصداقة لنهائي كأس الشهيد الدكتور "إبراهيم المقادمة" لكرة الطائرة، عقب فوزه على نماء (3-0)، بصالة سعد صايل في غزة.

ودخل الصداقة اللقاء بكل قوة، ما جعله يحسم الأشواط الثلاثة لمصلحته (25-12), و(25-21), و(25-22) تواليا.

ومن المقرر أن يلتقي الصداقة في النهائي الأربعاء القادم, مع الفائز من لقاء السبت بين قطبي جباليا "الخدمات والشباب".

أدار اللقاء تحكيميا ياسر أبو عبيد حكم أول، وعاطف حسونة حكم ثاني، ومحمد مهاني مسجل، ومراقبي خطوط حسن غنيم ومحمد درابيه، ولجنة فنية محمد عوكل، ولجنة حكام أسامة المقيد.