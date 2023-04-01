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أخبار » الرياضة و الملاعب

الإتحاد الأوروبي يفرض غرامات على برشلونة

01 نيسان / أبريل 2023 09:33

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فرضت لجنة الرقابة والأخلاقيات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، غرامات مادية على أندية برشلونة وإشبيلية وريال سوسييداد وبيتيس، لحوادث متعددة في مباريات التصفيات الأخيرة في الدوري الأوروبي، وفقاً لما أعلنته اللجنة يوم الجمعة.

وفرضت الغرامة الأكبر على بيتيس لحوادث سجلت في مباراة ذهاب ثمن النهائي على ملعب مانشستر يونايتد، التي انتهت 4-1 في التاسع من الشهر الحالي، وقيمتها 30 ألف يورو لإلقاء أشياء وحوادث تورط فيها الجمهور وثلاثة آلاف و500 يورو لاستخدام الألعاب النارية.

وتعرض برشلونة لغرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو لاستخدام الألعاب النارية أيضاً، على إستاد مانشستر يونايتد التي انتهت بنتيجة 2-1 في مباراة التصفيات التي أقيمت في 23 من فبراير (شباط).

ووقعت غرامات على إشبيلية بقيمة ثمانية آلاف يورو لمنع دخول الجمهور في مباراة ثمن النهائي أمام فنربخشة، التي انتهت 2-0 في التاسع من الشهر الجاري.

كما تعرض النادي التركي لغرامة 14 ألف يورو لمنع دخول الجمهور وثلاثة آلاف يورو لإلقاء أشياء في مباراة الذهاب في التصفيات أمام إشبيلية.

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