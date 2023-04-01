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أخبار » الأسرة و المجتمع

لا تكثر من تناول الفاكهة المجففة.. والسبب ؟

01 نيسان / أبريل 2023 09:56

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202104130412371237

مرض السكر من الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط، وتتغير لدى مرضى السكر مستويات السكر فى الدم نتيجة الضغوط النفسية التى يتعرضون لها من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب عدم اتباع النظام الغذائى سليم، ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات السكر، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.
 
ومع كثرة وجود الفاكهة المجففة خلال شهر رمضان يجب التنويه والحذر وعدم الإفراط فى تناولها.
 
وأكدت نتائج الدراسات الحديثة أنه على الرغم من الفوائد الصحية العديدة لتناول الفواكة التى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعا معينة من الفاكهة يمكن أن تتسبب فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وأوضح الباحثون أن تناول تلك الفواكه التى تؤدى إلى ارتفاع معدلات السكر يجعل البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين للوصول إلى مستويات السكر فى الدم العادية، وبالتالى تتغير مستويات السكر وتؤثر على الصحة العامة للجسم.

الفواكه التى تتسبب ارتفاع معدلات السكر فى الدم

1.البطيخ
2.اليقطين
3.الأناناس
4. الفاكهة المجففة

وتشمل الفاكهة التى تحتوى على نسبة منخفضة من السكر

1.البرتقال
2 الفراولة
3.الأفوكادو
4.الكرز الحامض
5.التفاح
6.الخوخ
7 الموز
8.التوت
 قد تحتوى تلك الفواكة على نسبة سكر طيبعية ويعد تناولها وجبة خفيفة تحتوى على عناصر غذائية غنية بالفيتامينات، لذلك نصح الأطباء بدمج الفاكهة فى نظامك الغذائى بشكل يومى.

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