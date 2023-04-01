هل سمعت بحقيبة يد مصنوعة من نيزك سقط قبل 55 ألف عام

أطلق مصمم فرنسي حقيبة يد فاخرة مصنوعة من نيزك حقيقي، فهى ابتكار ماركة الأزياء الباريسية كوبرني، وتكلف 40 ألف يورو (35 ألف جنيه إسترليني)، حيث تم تصنيع هذا الإصدار المحدود من مادة الراتنج وصخور القمر التي سقطت على الأرض منذ 55000 عام، التي تم العثور عليها في عام 1968 في جنوب فرنسا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بقياس تسع بوصات من أعلى الحزام إلى أسفله، فإن التصميم يجمع بمهارة بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والبدائي.



لم يتم الإعلان عن عدد وحدات حقيبة النيزك المعروضة للبيع في كوبرني، لكن العلامة التجارية تحذر من أن العنصر غير قابل للاسترداد بسبب `` طبيعته المخصصة ''.



وتضيف أن كل وحدة يتم بيعها "ستختلف قليلاً" لكنها ستأتي مع شهادة تعتمد أصلها، وتقول كوبرني على موقعها على الإنترنت: "كل قطعة مصنوعة يدويًا بشكل حصري، لذلك قد يختلف الشكل قليلاً عن الصورة".



سيتم الحصول على النيزك بشكل فردي لكل طلب ويمكن أن يأتي من مواقع مختلفة، اعتمادًا على مكان سقوط النيزك على الأرض.



تلقى إبداع كوبرني الجديد استقبالًا متباينًا عندما تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها أحد مستخدمي Instagram بأنها "أيقونية"، وقال آخر إنه يشبه "نعال أمي القديمة من الداخل".



على الرغم من أن الحقيبة مصنوعة من الصخور، إلا أنها تزن 3.9 أرطال (1.8 كجم)، أي أقل من متوسط حقيبة اليد.



ويعد النيزك هو قطعة صلبة من الحطام من صخرة فضائية تنشأ في الفضاء وتنجو من مرورها عبر الغلاف الجوي لتصل إلى السطح، وعندما يأتي نيزك يندفع نحو الأرض، يتسرب الهواء عالي الضغط أمامه إلى مسامها وتشققاتها، مما يدفع جسم النيزك بعيدًا ويتسبب في انفجاره، وهذا يعني أنه غالبًا ما يتجمع على مساحة واسعة.



وتعد حقيبة النيزك Mini Meteorite Swipe هي جزء من مجموعة خريف وشتاء 2023 من كوبرني، والتي ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر في باريس.

