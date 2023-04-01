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إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

01 نيسان / أبريل 2023 10:40

معبر بيت حانون
معبر بيت حانون

إحصائية المغادرين والوافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزةوكالة الرأي :

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 15063 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11070 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 14977 مواطناً و73 أجنبيا، و13 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10944 مواطناً، و79 أجنبيًا، و40 من فلسطينيي الداخل، و7 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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