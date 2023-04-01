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إضراب في حورة ورهط وتل السبع احتجاجاً على اعدام العصيبي

01 نيسان / أبريل 2023 12:05

الداخل المحتل - وكالة الرأي :

أعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة، احتجاجاً على اعدام قوات الاحتلال الشاب الطبيب محمد العصيبي في مدينة القدس.

وأشارت البلدية في بيان صدر عنها إنه "كما وتدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة وسوف يتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد) تماشيا مع قرارات مجلس حوره.

وأعلن مجلس حورة الحداد مدة يومين، اليوم السبت ويوم غد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان إن "ادعاءات الشرطة المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".

وأعلن المجلس المحلي تل السبع الإضراب الشامل، اليوم السبت ويوم غد الأحد، في أعقاب إعدام الشاب الطبيب محمد العصيبي في مدينة القدس، وطالب المجلس "بإقامة لجنة تحقيق".

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