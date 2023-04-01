اعتقال 189 وابعاد 61 ومئات الانتهاكات بحق المقدسيين خلال آذار

القدس المحتلة - وكالة الرأي :

شهد شهر آذار/ مارس الماضي 2023 تصاعدًا في الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المقدسيين، والتي تنوعت بين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحملات اعتقال وإبعاد، وهدم منازل ومنشآت، وغيرها من أنواع الانتهاكات.

ورصدت موقع "القسطل" العديد من الانتهاكات التي نفذها الاحتلال في القدس، من ضمنها اعتقال أكثر من 189 مقدسيًا، وتسجيل ما يزيد عن 3 آلاف و514 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك، وأكثر من 12 عملية هدم.

وشهد شهر آذار مقدمة للاقتحامات غير المسبوقة للمسجد الأقصى ومحيطه؛ إذ وصلت حصيلة الاقتحامات خلال فترة التجهيز للأعياد العبرية في آذار، إلى اقتحام أكثر من 3 آلاف و514 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، أدوا خلالها صلوات وطقوسًا توراتية علنية.

وتمهيدًا لحملات الاقتحام للمسجد الأقصى، واستعدادًا للأعياد العبرية القادمة، أصدر الاحتلال قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق 61 مقدسيًا، من ضمنهم: نظام أبو رموز، زينة عمرو، وصالح الفاخوري، ومحمد أبو فرحة، وفاطمة الصوص، وعايدة الصيداوي.

كما شهدت الأحداث في المسجد الأقصى تصاعدًا منذ بداية رمضان، إذ اقتحمت شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى، وأجبرت المعتكفين المتواجدين في المصلى القبلي على الخروج منه بالقوة، في محاولة لإنهاء الاعتكاف الذي بدأ منذ بداية رمضان.

واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال خلال الشهر الثالث من العام الجاري، حيث اعتقلت أكثر من 189 شخصًا، من بينهم 43 قاصرًا، و7 نساء.

ومددت قوات الاحتلال خلال آذار عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، لمدة 6 أشهر جديدة، رغم معاناته النفسية مع العزل الانفرادي منذ عام ونصف.

بالتزامن مع ذلك، أصدر الاحتلال أحكامًا مشددة بحق الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، سجلت من خلالها 25 حكمًا بالسجن الفعلي، و20 حكمًا بالسجن الإداري.

وضمن قرارات الاعتقال التعسفية بحق المقدسيين، أصدر الاحتلال ما يزيد عن 32 قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، من ضمنهم الباحث المقدسي رضوان عمرو، وإقرار المحكمة تمديد الحبس المنزلي بحق الصحفية لمى غوشة.

ازدادت وتيرة أعمال الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال، خلال آذار الماضي، ووثقت القسطل أكثر من 12 عملية هــدم في القدس تنوعت بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية، في حي واد الجوز، وبلدة أم طوبا، وزعيم والسواحرة.

وهدم الاحتلال 3 منازل لعائلة طوطح بحي واد الجوز تؤوي نحو 22 فردًا، ومعملاً في حي واد الجوز عود للمقدسي فادي سلايمة، ومنزلًا مكونًا من شقتين سكنيتين للمقدسي محمد أبو طير من بلدة أم طوبا، ومنزلًا في بلدة زعيم، كما قام بتفكيك ومصادرة 3 غرف زراعية في برية السواحرة شرق القدس.

شهد شهر آذار مواجهات واسعة في مختلف بلدات القدس، إذ رصدت القسطل حوالي 32 نقطة تماس متكررة في أحياء القدس وبلداتها، منها، العيساوية، وصور باهر، وفي خيمة الاعتصام بسلوان، وحي الشيخ جراح، وجبل المكبر والطور.

لم تتوقف انتهاكات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك وعلى أبوابه، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة وتصاعد في حالات الاعتقال والاستدعاءات اليومية، في محاولة لمحاصرة الاعتكاف.

وغيبت قوات الاحتلال العديد من الأسرى الفلسطينيين عن موائد عائلاتهم في رمضان، كما شردت أكثر من 30 مقدسيًا من منازلهم في الشهر الفضيل، وأبعدت 61 مقدسيًا؛ من أجل التمهيد للاقتحامات الواسعة التي سيشهدها الأقصى الأسبوع القادم، بالتزامن مع "عيد الفصح العبري".