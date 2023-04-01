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88 انتهاكاً رقميًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني في مارس

01 نيسان / أبريل 2023 02:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

وثق مركز صدى سوشال خلال شهر مارس أكثر من 88 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتحتل شركة ميتا قمة الانتهاكات حيث بلغت 71 انتهاكا متنوعا ( فيسبوك 56 و انستغرام 15)، ثم تليها منصة تويتر 13 وتطبيقي تك توك ويوتيوب بانتهاكين لكلٍ منهما.

وكانت أعلى نسبة انتهاكات خلال الشهر هي للمؤسسات الصحفية والإعلاميين حيث بلغ نسبة عدد الانتهاكات 69.3% تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية والمنشورات والتقييدات وحذف المضامين ومنع البث المباشر.

وبلغت نسبة عدد الذكور المستهدفة خلال الشهر 52% بينما بلغت نسبة عدد الاناث 18% من اجمالي الانتهاكات الشهرية، و تقييد الوصول 11.3% و حذف كامل للصفحة أو للحساب الشخصي 19.3% .

بينما كان التوزيع الجغرافي للانتهاكات على النحو التالي: الضفة 60% و غزة 13.6% و الداخل والقدس 9% و الخارج 11.3%.

ورصد المركز أكثر من ٢١ منشوراً احتوى على خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين 

ونفذ المركز عدة نشاطات أهمها برنامج حمايتي لتعزيز الحقوق الرقمية للمستخدمين الفلسطينيين، والذي استهدف طلبة مؤثرين في جامعة بيرزيت بالتعاون مع لجنة التخصصات في مجلس طلبة الجامعة.
 
وعقد صدى سوشال بالشراكة مع لجنة المرأة في نقابة المحامين ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي ضد النساء في فلسطين، وسبل تطوير الأمان الرقمي والقانوني لهم،

كما نظم صدى سوشال ورشة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة حول حقوقهم القانونية والرقمية والسلامة والأمن الرقمي ، وندوة توعوية لطلاب الصف السابع في مدرسة الرازي العلمية في بلدة عناتا

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