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زفّت الشهيد العصيبي

حماس تؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن تمر دون رد

01 نيسان / أبريل 2023 03:05

حماس تزفّ الشهيد العصيبي وتؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن تمر دون رد
حماس تزفّ الشهيد العصيبي وتؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن تمر دون رد

غزة-الرأي:

زفّت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد البطل الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)، من قرية حورة بالنقب المحتل، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال ليلة السبت، في جريمة إعدام بدمٍ بارد، بعد إقدامه على حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليها عند باب السلسلة.

وبعثت  حركة حماس في تصريح صحفي اليوم السبت بالتعازي إلى ذوي الشهيد الطبيب وأهلنا في النقب الثائر والداخل المحتل، مؤكدةً أنّ جرائم الاحتلال الصهيوني في أرضنا وبحقّ أبناء شعبنا لن تمر دون رد، وإنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وسيبقى شعبنا على عهده مع الشهداء والمسجد الأقصى والمقدسات، وسيواصل نفيره تلبية لنداء الحرم القدسي والاعتكاف في باحاته، يحميه ويذود عن حياضه بقوّة.

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