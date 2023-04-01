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في يومه الـ"56"

الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور حالته الصحية

01 نيسان / أبريل 2023 03:21

.الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية
.الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب عن الطعام وسط تدهور حالته الصحية

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "56" على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وسط تدهور كبير طرأ على حالته الصحية ، مما أستدعى نقله الثلاثاء الماضي لمشفى كابلان، حيث رفض الشيخ عدنان إجراء الفحوصات أو تلقي العلاج ومن ثم أعادوه لسجن عيادة الرملة.

وكانت جلسة محكمة الاستئناف بمحكمة عوفر انتهت الخميس الماضي دون إصدار قرار في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عنه،  ومن المتوقع إصدار القرار خلال الأسبوع الجاري، بالرغم من تدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

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