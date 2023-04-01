إضراب شامل بالداخل المحتل الأحد رداً على إعدام "العصيبي"

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم، السبت، في قرية حورة بمنطقة النقب، الإعلان عن اضراب عام في المجتمع العربي في الداخل المحتل عام 1948م، ردا على عملية إعدام الشهيد، د. محمد خالد العصيبي، على يد عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ويشمل الاضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

وفيما يلي القرارات التي جرى اتخاذها:

* إضراب عام وشامل في كل المجتمع العربي يوم غد الأحد.

* وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة.

* إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي.

* تنظيم مظاهرة قطرية.

* جنازة مهيبة للشهيد.

ودعت لجنة المتابعة إلى المبادرة لوقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، اليوم السبت وغدا الأحد، وتحويل جنازة الشهيد يوم غد الأحد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري.

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة، حضره رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، عدد من النواب ورؤساء سلطات محلية خاصة من النقب، وقيادات سياسية وشعبية في النقب والمجتمع العربي.

وافتتح الاجتماع وأداره، رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطاونة، وأكد رئيس المتابعة بركة في كلمته، أن ارتكاب هذه الجريمة، يأتي ضمن استهداف الاحتلال للتواجد الفلسطيني في القدس والأقصى وأكد بأن الرد يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام تحديدا من شهر رمضان المبارك.

وقال إن "الإجراءات التي نتخذها ردا على الجريمة، هي أيضا ضد كل سياسات هذه الحكومة، وآخرها قرارها بنشر عصابات مسلحة في مجتمعنا العربي، تحت تسمية ’حرس قومي’، يقودها تلميذ مئير كهانا إيتمار بن غفير، وبتأييد كامل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومشاركة عصابات المستوطنين، ونؤكد أن كل هذه السياسات لن تردعنا وسنعرف كيف نتصدى لها".

وجرى نقاش واسع شارك فيه كافة ممثلي مركّبات لجنة المتابعة ورؤساء سلطات محلية وهيئات شعبية في النقب، وأجمعوا على إعلان الاضراب العام في المجتمع العربي غدا الأحد. كما أكد المجتمعون الرفض المطلق لمحاولات الاحتلال بتشويه صورة الشهيد.

ودعت لجنة المتابعة مع اتخاذ قرارها بالإضراب والوقفات الاحتجاجية، إلى التنسيق الكامل بين الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة واللجان الشعبية حيث وجدت في البلدات العربية، لضمان نجاح الإضراب، والدعوة إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك كي نؤكد أن الاقصى ليس وحيدا وان القدس ليست وحيدة.

كما دعت المتابعة إلى إجراء تحقيق نزيه يحظى بموافقة قيادة المجتمع العربي في استشهاد د. محمد العصيبي.

واستشهد محمد العصيبي من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".

ومن جانبه، فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) التحقيق في القضية.