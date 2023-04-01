عكرمة صبري: الاحتلال يُدبر "مكيدة كبيرة" للأقصى

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، أن سلطة الاحتلال والمستوطنين يدبرون "مكيدة كبيرة" للأقصى، تزامنًا مع إحياء المستوطنين ما يسمى بـ"عيد الفصح العبري"، الأربعاء المقبل و"تقديم القرابين".

وشدد صبري، على أن المستوطنين تتجاوز حدودهم في المطالبة باقتحام الأقصى من جميع الأبواب، لتأكيد سيطرتها عليه.

واعتبر أن السماح للمستوطنين بـ"ذبح القرابين"، عدوان جديد وخطير يهدف إلى فرض السيادة "اليهودية" على القدس كعاصمة لكل اليهود في العالم.

وحمّل صبري، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يجري بالأقصى، مشيرةً إلى أن الاحتلال حوّل ساحات المسجد إلى مكان مواجهة واشتباك، في ظل العدوان المتواصل على المصلين والمرابطين والمعتكفين.

وذكر أن سلطات الاحتلال طوقت كل الأجواء لصالح عملية التصعيد في شهر رمضان الفضيل، بما رافقها من إغلاق للبوابات وتركيب للحواجز وإبعاد للمرابطين، ومنع دخول عدد كبير من المصلين إليه.

ولفت للأعمال التي وصفها بـ "الاستفزازية التحريضية" التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين، بينما يفتح المجال للمستوطنين باقتحام "الأقصى"، بأوامر مباشرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.