قتيلان و25 جريحًا بعمليات المقاومة بالضفة خلال مارس

الضفة الغربية المحتلة - وكالة الرأي:

شهدت أعمال المقاومة على أراضي الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة 25 جندي ومستوطن بجراح مختلفة.

ورصد التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، استشهاد 26 فلسطينياً بنيران الاحتلال والمستوطنين، فيما بلغ مجموع العمليات 1055 عملاً مقاوماً بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 54 عملية منها في جنين و46 في نابلس.

ونفذ الشهيد القسامي معتز الخواجا، عملية إطلاق نار بطولية بتاريخ 9 آذار/ مارس، قرب مقهى في شارع "ديزنغوف" بمدينة تل أبيب المحتلة، أدت إلى إصابة 5 مستوطنين بجراح أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، وأدت إلى مقتله بتاريخ 19 آذار/ مارس.

وبتاريخ 10 آذار/ مارس، اعترف الاحتلال بمقتل مستوطنة في عملية دهس تم تنفيذها في أواخر شهر فبراير الماضي، قرب منطقة حوارة بنابلس.

وفي أول أيام رمضان المبارك، ارتقى الشهيد القسامي أمير أبو خديجة، خلال اشتباك مسلح بعد محاصرة منزلاً كان يتحصن بداخله في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال لعدة أسابيع.

كما رصد "معطي" عمليتي طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (36 عملية)، و(9 عمليات) إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية 394 مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و21 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و119 عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين مختلف أنحاء الضفة.