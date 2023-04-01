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"حماس" تشرع بتوزيع مساعدات نقدية على 17 ألف أسرة متعففة بغزة

01 نيسان / أبريل 2023 08:13

جانب من توزيع المساعدات
جانب من توزيع المساعدات

غزة - وكالة الرأي:

شرعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في قطاع غزة بتوزيع مساعدات نقدية على 17 ألف أسرة متعففة بمحافظات القطاع.

وقال القيادي بالحركة ماهر صبرة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن هذه المساعدات تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ووقوفاً إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأشار صبرة إلى أن هذا الجهد مساندًا لجهد مؤسسات حركة "حماس" وجمعياتها الخيرية، التي قدمت منذ بداية شهر رمضان ما يزيد عن 2 مليون دولار شملت قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات نقدية.

وأِشار إلى أن ما قدمته الحركة يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله بكل الوسائل والأدوات المتاحة.

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