"حماس" تبارك عملية الخليل وتدعو لتصعيد المقاومة

غزة - وكالة الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد محمد رائد نايف برادعية (23 عامًا)، من بلدة صوريف، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال الصهيوني في بيت أمّر شمال الخليل مساء اليوم السبت.

وقالت الحركة في بيان لها: "أن الشباب الثائر سيواصل دفاعه عن شعبنا ومقدساتنا، فالمسجد الأقصى دونه الأرواح والمهج، ولن تهدأ ثورة شعبنا إلاّ بالنصر والتحرير".

وحيّت مقاومي وأبطال الضفة الباسلة والقدس الأبية، وجموع المعتكفين والمرابطين في الأقصى، داعيةً منتسبي الأجهزة الأمنية إلى الانضمام إلى ركب الثورة بتصعيد العمليات البطولية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.