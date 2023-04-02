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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

02 نيسان / أبريل 2023 09:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة  الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 

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