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"الشاباك" يعتقل شاباً من أم الفحم بعد محاصرة منزله

02 نيسان / أبريل 2023 10:01

قوات الاحتلال تقتحم حي المحاجنة في أم الفحم فجر اليوم
قوات الاحتلال تقتحم حي المحاجنة في أم الفحم فجر اليوم

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من داخل منزله في حي المحاجنة في مدينة أم الفحم.

وداهمت الوحدات الخاصة وأفراد الشرطة والوحدة الخاصة (يسام) بقوات معززة حي المحاجنة في أم الفحم، وانتشرت في الحي وأغلقت الطرقات المؤدية إليه، ومنعت التنقل والتحرك للسكان، حيث حاصرت منزلا قبل أن تقتحمه وتعتقل أحد الشبان.

ووفقا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشاب محمد نظير محاجنة من داخل منزله، حيث لم تعرف بعد أسباب الاعتقال.

واقتحمت قوات الأمن، منزل محاجنة بحضور ضباط من جهاز الأمن العام "الشاباك"، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعد مصادرة بعض المتعلقات الشخصية له.

يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، صادقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، على فرض الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور على الشاب المعتقل سمير جبارين (24 عاما)، من مدينة أم الفحم، وذلك بزعم وجود "مواد أمنية سرية" تنسب إليه.

ومنذ اعتقاله، من منزل العائلة في أم الفحم، يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي، أخضع جبارين إلى عشرات جلسات التحقيقات والعديد من جلسات المحاكم التي كانت مغلقة، بحسب ما أفادت عائلة جبارين.

 

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