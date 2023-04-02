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كيف يمكنك مقاومة السجائر فى نهار رمضان؟

02 نيسان / أبريل 2023 10:11

كيف يمكنك مقاومة السجائر فى نهار رمضان؟
كيف يمكنك مقاومة السجائر فى نهار رمضان؟

التدخين من العادات السيئة التى يتبعها الكثير خلال يومهم، وعلى الرغم من الآثار الجانبية لها يزال الملايين حول العالم يتبعون تلك العادة السيئة. 
 
مع قدوم شهر رمضان، قد يعانى المدخنين من صعوبات تتمثل فى الصداع والعصبية وعدم التركيز لإفقادهم تدخين السيجارة، ولكن فيما يلى نعرض عبور النقاط التى قد تساعد المدخن فى مقاومة أعراض عدم التدخين. 
 
من جانبه أوضح الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، أن الإقلاع عن التدخين لا يعد من الأشياء الصعبة مطلقا، والأعراض الخاصة بها لا تستمر أكثر من أسبوع ويعد شهر رمضان فرصة مناسبة لمحاولة الإقلاع عن التدخين.
 
وأشار أستاذ الطب النفسى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك عددًا من الخطوات يمكن للمدخن القيام بها بسهولة خلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين خاصة أن مدة الصيام تبلغ 14 ساعة لا يدخل فيها النيكوتين للجسم أهمها:
 
1-  تقليل عدد السجائر المدخنة قبل بداية شهر رمضان فمثلاً إذا كان الشخص يشرب علبة سجائر يقللها للنصف قبل بداية الشهر.
 
2-   الإكثار من السكريات المفيدة مثل الفاكهة والتمر، لان النيكوتين يعمل على تزويد عملية حرق الجلوكوز من الجسم لا يشعر المدخن بالنشاط بعد التدخين.
 
3-  استغلال شهر رمضان لاستبدال عادة وضع السجائر بالفم بوضع السواك الذى هو آمن تماما أثناء الصيام.
 
4-   لتغير رائحة الفم يمكن وضع بعض أنواع من البنون ذو نكهات مثل نكهة القهوة أو الفاكهة للاستعاضة عن السجائر.
 
5-  الإفطار على التمر والإكثار من الفاكهة خلال فترة ما بعد الإطار وحتى السحور مع العصائر الطبيعية.

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