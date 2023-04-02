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العلماء يطورون مواد لاصقة شديدة المتانة للاستخدامات الفضائية

02 نيسان / أبريل 2023 10:29

العلماء يطورون مواد لاصقة شديدة المتانة للاستخدامات الفضائية
العلماء يطورون مواد لاصقة شديدة المتانة للاستخدامات الفضائية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير مواد لاصقة بمواصفات خاصة يمكن استعمالها مع المركبات والمعدات الفضائية، للاستغناء عن المواد الأجنبية الشبيهة التي كانت روسيا تستوردها.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة حول الموضوع: "تمكن العلماء في معهد كارغين التابع لمؤسستنا من تطوير مادة لاصقة عالية القوة قابلة للاستخدام في الظروف القاسية، بما في ذلك في الفضاء الخارجي، وتوفر هذه المادة تثبيت وختم الأجزاء المعدنية التي تواجه أحمالا ديناميكية متغيرة".

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة "تكنولوجيا" الروسية، أندريه سيلكين: "الغراء الجديد هو عبار عن تركيبة من المواد التي يمكن أن تحفظ حالتها الأصلية لمدة طويلة، ويمكن أن تتصلب بسرعة عند الحاجة لاستخدامها، القوة النهائية لهذ المواد اللاصقة عالية".

وأضاف: "بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا توقف العديد من الشركات الأجنبية عن إمداد روسيا بالمواد اللازمة للصناعة، ولا سيما المواد اللاصقة للوصلات المعدنية، لذا قام المختصون الروس بتطوير غراء Anaterm-118 الجديد الذي يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة للصناعات العالية التقنية، وهذا الغراء يتحمل درجات الحرارة العالية، ويتمتع بمقاومة كبيرة للمؤثرات الكيميائية مقارنة بنظائره الأجنبية، وكذلك أرخص بنسبة 20%، ونخطط لزيادة إنتاج هذا النوع من المنتجات لتلبية حاجة السوق الروسية".

المصدر: فيستي

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