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اعتقالات بالضفة والقدس والمقاومون يتصدون لاقتحام جنين

02 نيسان / أبريل 2023 11:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر الأحد، عددًا من الشبان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما واصل المقاومون استهداف قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، والاشتباك معها خلال اقتحاماتها لجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو عادي، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، المواطن نواف السلايمة عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

كما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشبان محمد بكري، ومحمود شاويش، وأحمد أبو غزالة، وعلاء معطان، وعبد العزيز معطان، حتى غدا الاثنين، فيما مددت اعتقال الشاب علاء البكري حتى اليوم الأحد.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب غرب جنين، وداهمت عدة منازل، وسط تصدي المقاومين للاقتحام.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقباطية، ورشقوها بوابل كثيف من الرصاص.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة ببلدة مسيلة جنوب جنين.

وأطلق المقاومون النار صوب حاجز "تسنعوز" قرب طولكرم، وصوب مستوطنة بيت عين بصوريف شمال الخليل.

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