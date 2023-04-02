حماس: عدوان الاحتلال على الأقصى له تداعيات خارج وداخل فلسطين

غزة - وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن هجوم الاحتلال على المعتكفين بالأقصى تجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية، وأن العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الهجوم على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية، مبيناً أن الاحتلال واهم بأنه يستطيع منع شعبنا من الرباط والاعتكاف بالأقصى.

وأشار إلى أن كل من يضيق على المقدسيين، هو شريك مع الاحتلال في منع المرابطين من الاعتكاف، مشددا على أن الشعب الفلسطيني مستعد أن يدفع من دمه دفاعًا عن المسجد الأقصى.

ونوه قاسم، إلى أن عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد، مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى.

وأوضح أنه وفي ظل التصعيد على المسجد الأقصى يصبح التطبيع مع الاحتلال أكثر إجرامًا، خاصة مع شن الاحتلال حربًا دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته.