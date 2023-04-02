نيابة الشمال تنظم لقاءً مع رجال الإصلاح والمخاتير شمال غزة

غزة- وكالة الرأي

التقى وكيل نيابة الشمال الجزئية والمتحدث باسم النائب العام المستشار أحمد السوسي، في مقر مركز شرطة معسكر جباليا، بلفيف من رجال إصلاح ومخاتير محافظة شمال غزة، بحضور نائب مدير المركز الرائد أحمد صالح، وذلك في إطار برنامج النيابة العامة "شركاء من أجل العدالة"؛ بُغية تعزيز التواصل البنّاء والهادف مع أعيان ومخاتير محافظات قطاع غزة كافة، وتعزيز قنوات التواصل والمعرفة المباشرة.

وبيّن المستشار السوسي خلال اللقاء، رؤية النائب العام ومؤسسة النيابة العامة التي من أهدافها استمرار تعزيز سُبُل التعاون المشترك فيما بينها وبين رجال الإصلاح والمخاتير؛ باعتبارهم أهم ركائز العملية العدلية، وأقوى أجنحة شركاء العدالة في المجتمع، وثمّن الدور العظيم الذي يقوم به رجال الإصلاح ومخاتير المحافظات في تثبيت حفظ الأمن والسلم المجتمعي، وتدعيم استقرار المواطنين في شتى المَواطِن.

وأوضح المستشار السوسي في حديثه، أهم سياسات النيابة العامة وأعمالها وإجراءاتها في الآونة الأخيرة، وأطلع الحضور على أهم السياسات فيما يخص (إجراءات النيابة العامة في التعامل مع شهر رمضان المبارك وما يتعلق به من ضبط ميداني بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكذلك التعاون مع وزارة الاقتصاد في ضبط الحالة الاقتصادية في الأسواق، وإجراءات النيابة في العديد من القضايا الهامة والتي منها قضايا التكييش، والشركات الرقمية، والجرائم الإلكترونية.

وأشاد السوسي بالشراكة الفاعلة والمستمرة بين النيابة العامة ورجال الإصلاح والمخاتير، وأوضح أنه لايمكن الاستغناء أبداً عن دورهم البارز؛ مما يجعل على عاتقهم بذل المزيد من الجهود ومضاعفتها؛ وصولاً إلى إحقاق الحقوق، وصون الأعراض.

بدورهم، أثنى جميع الحضور من رجال إصلاح ومخاتير على الشراكة المقدّرة مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، مؤكدين على أن مثل هذه اللقاءات لها دور في تعزيز المفاهيم وتوضيح ما قد يطرأ من مستجدات على الساحة في قطاع غزة.

