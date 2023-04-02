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بمشاركة 1,000 من الأطفال..

الزكاة بالأوقاف تُنَظّمُ الاحتفال السنوي للأيتام

02 نيسان / أبريل 2023 01:04

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غزة- وكالة الرأي 
نظّمت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة حفلها السنوي الخاص بالأيتام بمشاركة 1000 طفل يتيم من جميع محافظات قطاع غزة، تخلّلها فقرات ترفيهية وإفطار جماعي بتمويل كريم من مؤسسة AKالخيرية.

بدوره، أكّد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الزكاة؛ بهدف دعم الأيتام، وتوفير الرعاية الشاملة لهم، منوهًا بأن إدارة الزكاة تسعى دومًا إلى دعم هذه الشريحة من المجتمع.

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من الأيتام وأولياء أمورهم، وتميز بالعديد من الفقرات الدينية والثقافية والترفيهية، بما في ذلك العروض الفنية والأناشيد الدينية والمديح النبوي والأنشطة الترفيهية والإفطار الجماعي.
 

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