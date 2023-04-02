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خلال شهر رمضان

"كل يوم ختمة".. مبادرة قرآنية تعمّ مدارس غزة

02 نيسان / أبريل 2023 01:41

جلسات تلاوة القرآن الكري بالمدرسة
جلسات تلاوة القرآن الكري بالمدرسة

غزةوكالة الرأي:

بتلاوة جماعية وأجواء روحانية، انطلقت في مدرسة ممدوح صيدم الثانوية في مخيم النصيرات، مبادرة قرآنية لختم القرآن الكريم جماعياً خلال شهر رمضان المبارك حملت عنوان "كل يوم ختمة".

وقالت مديرة المدرسة فدوى أبو السبح خلال حديثها  لـ "وكالة الرأي": "إن المبادرة ترتكز على تقسيم طالبات المدرسة إلى 30 حلقة بعدد أجزاء القرآن الكريم، يختمن في نهاية الجلسة القرآن الكريم كاملاً".

وأوضحت أبو السبح، أن عدد طالبات المجموعة الواحدة بلغ 21 طالبة، بعدد صفحات الجزء الواحد من القرآن الكريم، معبّرة عن فخرها في إطلاق المدرسة للمبادرة القرآنية.

وأضافت: "هذه المبادرة كنا نحن السباقين في إطلاقها لاقت ترحيباً وإقبالاً كبيراً، وقد استلهمت مدارس أخرى الفكرة من مدرستنا".

بدورها، قالت المعلمة سمر حسن لـ "وكالة الرأي: "معلمات المدرسة تلقينا ردوداً إيجابية من الطالبات بفعل الأجواء الروحانية التي عمّت المدرسة وجلسات تلاوة القرآن".

أما الطالبة سلمى هويشل، ذكرت أن مدرسة ممدوح صيدم كانت من المدارس السبّاقة في مبادرة كل يوم ختمة.

وقالت هويشل لـ "وكالة الرأي": "حظيت الطالبات في هذه المبادرة بأجواء رمضانية وروحانية، ونشكر مديرة المدرسة ومعلماتها على توفير تلك الأجواء لختم القرآن الكريم يومياً".

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