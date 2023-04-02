"العمصي" تحصيل مخالصات 453 عاملاً بقيمة 474 ألف شيكل

غزة – وكالة الرأي:

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن اللجان القانونية في الاتحاد العام حصلت مكافآت نهاية الخدمة عن سنة عمل وثمانية شهور لـ 453 عاملاً غالبيتهم عمال نظافة يعملون بالمستشفيات والعيادات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 474.708 شيكل (131.846 دولارًا) خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن رئيس الاتحاد العام سامي العمصي حول تفاصيل المخالصات، فحصلت اللجان القانونية مخالصات 29 عاملاً يعملون بشركة الشمعة المضيئة للنظافة بمستشفى بيت حانون بقيمة 29000 شيكل، ولعمال النظافة لذات الشركة بمستشفى الرنتيسي بمدينة غزة وعددهم 45 عاملاً بقيمة 45000 شيكل.

وأفاد العمصي، أن اللجان القانونية أتمت مخالصات 83 عاملاً يعملون بشركة "أبو نضال" الشيخ بقيمة 83000، ومخالصات 20 عاملاً يعملون بشركة إيهاب نجم وشركائه بقيمة 20000 شيكل، ومخالصات 14 عاملاً يعملون بشركة "بيلد" مارك بقيمة 14000شيقل، ومخالصات 33 عاملاً يعملون بشركة "سلفر داي" العامة بقيمة 33000 شيكل.

ووفق نقيب العمال، أتمت اللجان القانونية مخالصات 226 عاملاً يعملون بشركة "بلو ستارز" للخدمات (مستشفى الشفاء) بقيمة 226000 شيكل، ومخالصة لعامل بجمعية غيث للتنمية بقيمة 16636 شيكلا، ومخالصة لعامل بشركة ارحيم للمقاولات بقيمة 6272 شيكلا، ومخالصة لعامل بذات الشركة بقيمة 1800 شيكل.

وأوضح العمصي أن اللجان القانونية أتمت المخالصات خلال شهر واحد، عبر جهود عمل مضنية بذلتها في إتمام تلك المخالصات، عادًا ذلك "إنجازًا كبيرًا" تحققه نقابات العمال في تحصيل الحقوق القانونية للعمال.

وثمن دور الشركات التي تعاطت بإيجابية مع اللجان القانونية وبادرت في طلب إتمام المخالصات، مشددًا على ضرورة أن تحذو باقي الشركات والمصانع حذوهم في المبادرة في تحصيل المخالصات القانونية لعمالها.

وأكد أن نقاباته لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق العمال وفق قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لسنة 2000، وقال: " إن" تحصيل الحقوق القانونية إلى 453 عاملاً، جاء وسط ظروف صعبة يمر بها قطاع غزة بشكل عام نتيجة الحصار في ظل معاناة الشركات والمصانع كذلك".