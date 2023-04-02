ملتقى إعلاميات الجنوب يختتم مشروع "رؤى المستقبل"

رفح - وكالة الرأي:

احتفل ملتقى إعلاميات الجنوب باختتام مشروع "رؤى المستقبل من اجل إعلام رقمي مبتكر ومستدام" الذي نفذه بتمويل من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية EED، وبحضور مسؤولين وممثل عن نقابة الصحفيين ونشطاء وإعلاميين ومندوبين عن المؤسسات الأهلية والاعلامية.

وفي كلمتها رحبت أ. ليلى المدلل مديرة ملتقى إعلاميات الجنوب بالحضور وشكرتهم على مشاركتهم الاحتفال كما قدمت الشكر للمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية EEDعلى دعمها للمشروع الذي ساهم في بناء قدرات المؤسسة وبناء جيل جديد من خريجات الاعلام في قطاع غزة.

وأشارت الى دور ملتقى الاعلاميات كمؤسسة اعلامية رائدة في منطقة الجنوب في مجال تعزيز دور الصحافة والحريات الاعلامية وتدعيم جهود بناء الديمقراطية والدفاع عن قضايا الرأي العام والدفاع عن حقوق الانسان ومناصرة قضايا المواطنين وقضايا المرأة.

ونوهت بأن الملتقى يعمل على تحقيق أهدافه من خلال الاستثمار طويل المدى في جميع تدخلات التنمية وبناء القدرات والمهارات الحياتية والمهنية التخصصية للإعلاميات والاعلاميين، ويسعى الى تطوير العمل الاعلامي الحر والمهني وتمكين الاعلاميات من خلال برامج متخصصة للتدريب والتأهيل في كل ما هو جديد في عالم الاعلام الجديد، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لدمجهم في سوق العمل الاعلامي والصحفي.

كما أشاد الإعلامي نادر القصير في كلمته نيابة عن نقابة الصحفيين بإنجازات الملتقى في المجال الإعلامي ودوره كحاضنة إعلامية متميزة في منطقة الجنوب، وأكد على أهمية دور المرأة الإعلامية في قيادة هذا المجال، كما وأشار الى ما حققه المشروع من انجازات ودوره في تنمية قدرات الصحفيات الواعدات. وطالب القصير بدعم الملتقى من كافة الجهات وخاصة الإعلاميين لما له من دور كبير في دعم دور المرأة وتناول قضاياهن وحقوقهن بشكل فعال.

كما استعرضت أمال قشطة منسقة المشروع الانجازات التي حققها المشروع، بدءً بالتجهيزات اللوجستية التي تمثلت بتجهيز قاعة تدريب، وتركيب طاقة شمسية، وتجهيز قاعة إنتاج إعلامي مزودة بأجهزة حديثة، أما الجزء الثاني من المشروع فهو بناء القدرات وتقديم التدريبات اللازمة للطاقم الإداري والتنفيذي الخاص بالملتقى. بالإضافة إلى بناء قدرات 20خريجة إعلامية في مجال الإعلام الرقمي، والذي أثمر عن انتاج 20مادة اعلامية رقمية كصناعة حلقات البودكاست، وصناعة أفلام الانفوفيديو، والانفوجرافيك، والبرومو.

كما وأتاح المشروع الفرصة لبناء قدرات 15 اعلامية في مجال العمل الاذاعي شملت تدريبات على التعليق الصوتي، والهندسة الصوتية، والمونتاج الصوتي، والتصوير الصحفي.

كما وأعلنت قشطة أنه وفي القريب العاجل سوف ينطلق من وحدة الانتاج الاعلامي أول اذاعة الكترونية نسوية خاصة بمنطقة الجنوب.

ونيابة عن الخريجات دعت الصحفية ثريا ابو زهري زميلاتها الخريجات الى السعي الجاد لتحقيق أهدافهن وعدم التراجع أمام أي محبط يقف أمام عزائمهن وهممهن، وذلك من أجل تحقيق الرؤية لمستقبل أفضل والرقي والتقدم في العمل الاعلامي النسوي وقدمت الشكر لملتقى اعلاميات الجنوب كونه حاضنة لخريجات الاعلام والاعلاميات وتمنت أن يكون منارة علم وحاضن للأجيال الجديدة من الاعلاميات.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على 20 متدربة في مجال الاعلامي الرقمي و20 متدربة في مجال العمل الاداري وكتابة وإدارة المشاريع وتجنيد الأموال للطاقم الاداري والتنفيذي في المؤسسة.