وزارة الأسرى تحذر من استشهاد الأسير وليد دقة

غزة - وكالة الرأي :

وجهت وزارة الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد عدة رسائل للمنظمات الدولية للتحذير من خطورة الوضع الصحي للأسير المريض وليد دقة، الذي لا زال يقبع في وضع صحي خطير بمستشفى بيرزلاي الصهيوني.

وأكدت الوزارة في تصريح وصل "وكالة الرأي" اليوم الأحد، خلال الرسالة العاجلة على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة.

وطالبت المنظمات الدولية بالعمل على وضع حد لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للمواثيق والأعراف الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الرسائل شملت الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاصة بحالة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.