أفضل 6 فواكه يمكن تناولها لإنقاص الوزن.. أبرزها الموز والجريب فروت

تشتهر الفاكهة بنكهتها الطبيعية الحلوة وألوانها الزاهية ، كما أنها غذاء غني بالعناصر الغذائية ، مثل البوتاسيوم وفيتامين سي ، في العديد من الفواكه المختلفة ، تحتوي الفاكهة أيضًا على حمض الفوليك والألياف ، ومجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمركبات التي لها خصائص صحية إيجابية ، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية ، إلى أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 و السرطانات والسمنة، فإن الألياف هي المغذيات الموجودة في الفاكهة والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1. الموز

الموز مليء بالعناصر الغذائية ويمكن أن يساعدك على فقدان الدهون في الجسم، يوفر الموز حوالي 3 جرامات من الألياف لكل وجبة ، ويساعد الموز في الشعور بالشبع مع توفير سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات.

2. الجريب فروت

تشير الأبحاث إلى أن هذه الفاكهة قد تكون قادرة على المساعدة في خفض وزن الجسم عند تناولها قبل الوجبة، في حين أن الفاكهة الطازجة ستضمن بقاء جميع الألياف سليمة ، فقد تم توثيق فقدان الوزن أيضًا لدى المشاركين الذين تناولوا منتجات الجريب فروت الأخرى قبل الوجبة .

3. الأناناس

الأناناس مصدر للإنزيمات التي تساعد على الهضم ، يحتوي على البروميلين الذي يساعد في هضم البروتينات، قد يؤدي تحسين الهضم أيضًا إلى تنظيم الشهية ، مما قد يساعد بدوره في إنقاص الوزن، يعد الأناناس أيضًا مصدرًا للألياف ، مما يسمح له بتعزيز الامتلاء والمساهمة في احتياجات الألياف اليومية.

4. الأفوكادو

الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون مقارنة بالفواكه الأخرى ، ولكن هذا قد يساعدهم بالفعل في إنقاص الوزن ، وجدت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو مع وجبة غدائهم أبلغوا عن مستويات أعلى من الرضا ورغبة أقل في تناول الطعام.

5. التوت

يشتهر التوت بمحتواه من مضادات الأكسدة والألياف ، وكلاهما يفيد الجسم، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا وجبة خفيفة صغيرة من التوت في فترة ما بعد الظهر تناولوا سعرات حرارية أقل على العشاء مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا عددًا مساويًا من السعرات الحرارية من الحلوى كوجبة خفيفة بعد الظهر.

6. ليمون

على الرغم من أنك قد لا تتغذى على الليمون مثل الفواكه الأخرى ، إلا أن هذه الحمضيات لا تزال تكتسب مكانًا في قائمة أفضل الفواكه لفقدان الوزن، يمكن أن تؤدي إضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء إلى تعزيز تناول السوائل ، مما قد يساعد بدوره في إنقاص الوزن.