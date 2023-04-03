تعرف على أفضل 6 أنواع من السمك يمكن تناولها و3 يجب تجنبها

الأسماك هي واحدة من أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات الموجودة هناك، وذلك بفضل الكم الهائل من العناصر الغذائية التي توفرها الوجبة، يرتبط تناول الأسماك بعدد كبير من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة القلب وصحة الدماغ ، ولكن مع وجود ما يقرب من 20000 نوع من الأسماك في العالم، قد يكون من الصعب على الناس معرفة الأسماك الأكثر صحة لتناولها، وإليك أفضل أنواع الأسماك التي يمكنك تناولها وتجنبها وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

أصح الأسماك يمكن تناولها

1. سمك السلمون النرويجي

يعتبر السلمون النرويجي من أفضل الاختيارات بسبب مذاقه وقوامه وتغذيته، وهو مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، سمك السلمون من النرويج مليء أيضًا بالفيتامينات أ، د، ب 12، والريبوفلافين.

2. التونة

تعتبر التونة المعلبة اقتصادية ويمكن الوصول إليها - وهما عاملان يجعلان تناول الأسماك أكثر سهولة بالنسبة لكثير من الناس، من بين خيارات التونة المعلبة الموجودة هناك ، اختر الخيارات التي لا تحتوي على ملح ، وتأكد من أن العلبة التي تختارها ليست مبطنة بـ BPA ستشير العلب عادةً إلى ما إذا كانت خالية من هذه البطانة.

3. الهامور

قد يحتوي الهامور على كمية من الزئبق أكثر من بعض خيارات الأسماك الأخرى، مثل السلمون وسمك القد، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بسمكة المياه المالحة هذه من حين لآخر، تعتبر هذه السمكة مصدرًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي منخفضة الدهون المشبعة.

4. الرنجة

الرنجة هي سمكة زيتية، مما يجعلها خيارًا رائعًا إذا كنت تحاول الحصول على دفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مع أوميجا أكثر من سمك السلمون المحبوب لدينا عند مقارنة، تعتبر الرنجة واحدة من أقل الأسماك المحتوية على الزئبق.

5. الماكريل الأطلسي

العناصر الغذائية الموجودة في الماكريل تجعلك تقول "الماكريل المقدس" من البروتين إلى السيلينيوم إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمةDHA ، يحتوي الماكريل على محتوى غذائي مثير للإعجاب، وهي أيضًا سمكة تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ومن السهل تضمينها في العديد من الأطباق.

6. السردين

إذا كنت من محبي السردين ، فسوف يسعدك معرفة أن هذه الأسماك الصغيرة مصدر منخفض الزئبق للدهون الصحية والبروتينات والمغذيات الدقيقة الهامة مثل فيتامين ب 12 والكولين.

ثلاث سمكات يجب تجنبها

1. سمك أبو سيف

سمك أبو سيف هو سمكة كبيرة يمكن أن تحتوي على نسبة عالية جدًا من ميثيل الزئبق ، وهو معدن ثقيل يمكن ربطه بنتائج سلبية على صحة الدماغ عند استهلاكه بكميات كبيرة ،تخطي سمك أبو سيف وابحث عن خيار أقل في هذا المعدن الثقيل، سمك المارلين وسمك القرش وسمك القرميد هي أمثلة أخرى على الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

2. تونة زرقاء الزعانف

قد يكون تناول التونة ذات الزعانف الزرقاء لذيذًا للأكل ، لكنها تتعرض للصيد الجائر بشدة يساهم اختيار هذه الأسماك في زيادة الطلب ، مما قد يؤدي إلى ممارسات الصيد غير القانونية واستمرار الصيد الجائر.

3. ثعبان البحر

في حين أنه قد يكون لذيذًا كعنصر في لفائف السوشي المفضلة لديك ، إلا أن ثعبان البحر قد لا يكون الخيار الأفضل لتناوله بشكل متكرر، قد يكون أعلى في الزئبق وأنواع معينة معرضة للخطر .