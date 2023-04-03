وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ثمار صندوق الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية استبعاد لاعب عربي من قائمة نانت لرفضه الإفطار وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي المصري يواجه فريقاً عربياً في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الذكاء الاصطناعي يُنقذ كلباً مصاباً بمرض مجهول وكالة الرأي الفلسطينية القمر الوردى الكامل سيظهر مع 3 كواكب فى سماء الليل بعد أيام وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال في نابلس
أخبار » عجائب وطرائف

القمر الوردى الكامل سيظهر مع 3 كواكب فى سماء الليل بعد أيام

03 نيسان / أبريل 2023 09:33

القمر الوردى الكامل سيظهر مع 3 كواكب فى سماء الليل بعد أيام
القمر الوردى الكامل سيظهر مع 3 كواكب فى سماء الليل بعد أيام

سينضم إلى القمر الكامل عدد قليل من الكواكب المرئية هذا الشهر، ويسمى هذا القمر بـ"القمر الوردي" الذى سيظهر بعد أيام في 6 أبريل وفقًا للمرصد البحري الأمريكي، ويعتمد توقيت المراحل القمرية على المنطقة الزمنية للفرد، وسيظهر معه 3 كواكب في سماء الليل، وهم عطارد والمشترى والمريخ.
 
ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث الأقمار الكاملة عندما تكون الشمس والقمر على جانبي الأرض، ويميل مدار القمر قليلاً إلى مستوى مدار الأرض، لذلك لا يمر القمر عبر ظل الأرض في كل مرة يكمل فيها دائرة حول الأرض، ووبالمثل، لا نرى القمر يمر مباشرة بين الشمس والأرض كل شهر، ونتيجة لذلك، نرى الجانب المضاء بالكامل من القمر الخاص بنا في معظم الأشهر.
 
وعندما يمر القمر من خلال ظل الأرض، نرى خسوفًا للقمر، ومن المقرر أن يكون الخسوف التالي في 5 مايو، وسيكون مرئيًا في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا.
 
ويعد القمر الوردي ليس ورديًا في اللون، ولكن جاء الاسم من تزامنه مع إزهار الفلوكس الأرضي، وهي زهرة وردية شائعة في أمريكا الشمالية، وفقًا لتقويم المزارع القديم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟