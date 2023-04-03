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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ 215

03 نيسان / أبريل 2023 10:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بالداخل المحتل، للمرة الـ 215 على التوالي.

وهذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها سلطات الاحتلال خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

يذكر أن أهالي العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

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