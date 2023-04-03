صعود ستة فرق للدور الثاني ببطولة قدامى اللاعبين الرمضانية

غزة- وكالة الرأي

تواصلت مساء أمس الأحد، منافسات البطولة الرمضانية لقدامى اللاعبين، التي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، والتي تقام على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الأستاذ عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للرياضة، بالتعاون مع نادي غزة الرياضي.

نتائج مباريات الأحد

خيم التعادل الإيجابي على المباراة الأولى التي جمعت شباب جباليا بنظيره فلسطين، لحساب المجموعة الثانية.

ليرتفع رصيد الى 4 نقاط، وبذات عدد النقاط ارتفع رصيد فلسطين ليتأجل حسم صعود المجموعة للجولة المقبلة.

وتصدر غزة الرياضي المجموعة الرابعة وصعد للدور الثاني عقب فوزه على بيت حانون الذي صعد ثانياً للمجموعة بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الرياضي محمد أبو هاشم ونظام السالمي، بينما أحرز هدف الحوانين الوحيد عمر الزعانين.

وتأهل الدرج متصدراً للمجموعة الثالثة برفقة الزيتون للدور الثاني عقب فوزه على المشتل بخمسة أهداف مقابل هدفين.

سجل خماسية الدرج "حازم شتيوي هدفين، محمد شتيوي، محمد مقبل، مؤيد أبو عفش"، فيما أحرز هدفي المشتل "أحمد الجمل، وهدف ذاتي بمرمى الدرج".

وقاد المباريات تحكيمياً: "محمد الحسني، عبد الله أبو عشيبة، حسن صلاح".

وبذلك صعد الشاطئ متصدراً للمجموعة الأولى واصطحب معه الصداقة ثانياً للمجموعة، وتأجل حسم المجموعة الثانية للجولة المقبلة، وصعد الدرج متصدراً للمجموعة الثالثة واصطحب الزيتون مع للدور الثاني، وتأهل غزة الرياضي صاحب الأرض متصدراً المجموعة الرابعة واصطحب مع قدامى بيت حانون.

ويشرف على البطولة لجنة مكونة من "زياد أبو سمره رئيساً، حسام الغرباوي إعلامياً، محمد أبو ريالة مصوراً، رجاء الحاج أحمد عضواً".

وأكد زياد أبو سمره رئيس اللجنة المشرفة على البطولة أن مباريات الدور الثاني للبطولة ستقام على الأضواء الكاشفة على ملعب نادي غزة الرياضي بالسودانية.

وستتواصل مباريات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقام مباريتن تجمع الأولى التفاح مع فلسطين، ويلتقي اتحاد الشرطة مع شباب جباليا، وستنطلق جميع المباريات حسب الجدول الموزع على الأندية الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي غزة الرياضي المعشب بالسودانية.