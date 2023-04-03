وكالة الرأي الفلسطينية "كل يوم ختمة" .. حلقات قرآنية تزيّن مدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن عن منح دراسية في تايلاند ورومانيا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم ) وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يُكرّم الحاصل على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة ينفذ مسابقة "نحو القمة" لطلبة الصف الثالث وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بمعبر رفح تضبط مبلغاً مالياً مزوراً وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي أونروا لـ "الرأي": إضراب شامل بكافة المؤسسات الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستهدف طيران الاحتلال جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعزيز التعاون مع المباحث السياحية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تزف شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

03 نيسان / أبريل 2023 11:57

شهيدا نابلس
شهيدا نابلس

غزة - وكالة الرأي:

 زفت حركة حماس، شهيدا نابلس اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين باشتباك مسلح خلال اقتحامها المدينة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نزف الشهيدين محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح صباح اليوم الإثنين، الثالث من نيسان/ أبريل 2023م، ليرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 95 شهيدًا، في تصعيد واضح لسياسة القتل والاغتيال الإجرامية".

وأكدت أن تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة.

وأضافت الحركة: "أنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة، ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟