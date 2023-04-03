حماس تزف شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

زفت حركة حماس، شهيدا نابلس اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين باشتباك مسلح خلال اقتحامها المدينة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نزف الشهيدين محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح صباح اليوم الإثنين، الثالث من نيسان/ أبريل 2023م، ليرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 95 شهيدًا، في تصعيد واضح لسياسة القتل والاغتيال الإجرامية".

وأكدت أن تصعيد جرائم الاحتلال والاستخفاف بالدم الفلسطيني يستدعي تصعيد الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولا سبيل للجم الاحتلال إلا بالمقاومة.

وأضافت الحركة: "أنّ شبابنا الثائر متجهزون للرد على الجريمة، ومتأهبون للدفاع عن أهلنا ومسجدنا الأقصى في ظل العدوان المتواصل الذي تقوده قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين الإرهابية بحماية وتحريض مباشر وعلني من حكومتهم المتطرفة".