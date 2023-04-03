كتائب القسام تستهدف طيران الاحتلال جنوب القطاع

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف، طيران الاحتلال الحربي صباح اليوم الإثنين، ردًا على استهداف الاحتلال لطائرة مسيّرة من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة أثناء قيامها بمهمة تدريبية.

=وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الاثنين 12 رمضان 1444هــ الموافق 03/04/2023م قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو".