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شؤون المرأة تنظم دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"

03 نيسان / أبريل 2023 05:11

شؤون المرأة تنظم دورة تدريبية بعنوان نحو منظور حضاري لفضايا المرأة
شؤون المرأة تنظم دورة تدريبية بعنوان نحو منظور حضاري لفضايا المرأة

غزة- الرأي:

نظمت وزارة شؤون المرأة، دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"، وذلك في إطار تنمية قدرات كادر الوزارة.

وألقت الدورة أ. اميرة هارون وكيل الوزارة، حيث تركزت- الدورة- في البحث عن سبل تطوير العمل بما يدعم ويخدم قضايا المرأة الفلسطينية.
 

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