شؤون المرأة تنظم دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"

غزة- الرأي:

نظمت وزارة شؤون المرأة، دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"، وذلك في إطار تنمية قدرات كادر الوزارة.

وألقت الدورة أ. اميرة هارون وكيل الوزارة، حيث تركزت- الدورة- في البحث عن سبل تطوير العمل بما يدعم ويخدم قضايا المرأة الفلسطينية.

