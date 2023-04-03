شؤون المرأة تنظم دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"

نظمت وزارة شؤون المرأة، دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"، وذلك في إطار تنمية قدرات كادر الوزارة.
وألقت الدورة أ. اميرة هارون وكيل الوزارة، حيث تركزت- الدورة- في البحث عن سبل تطوير العمل بما يدعم ويخدم قضايا المرأة الفلسطينية.
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03 نيسان / أبريل 2023 05:11
غزة- الرأي:
نظمت وزارة شؤون المرأة، دورة تدريبية بعنوان "نحو منظور حضاري لفضايا المرأة"، وذلك في إطار تنمية قدرات كادر الوزارة.
وألقت الدورة أ. اميرة هارون وكيل الوزارة، حيث تركزت- الدورة- في البحث عن سبل تطوير العمل بما يدعم ويخدم قضايا المرأة الفلسطينية.
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