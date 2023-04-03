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"مدرسة اللد"تكرم المشاركات بدروتي القاعدة النورانية وإتقان سورة الفاتحة

03 نيسان / أبريل 2023 09:56

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غزة- وكالة الرأي
كرمت مدرسة اللد الأساسية "أ"للبنات المشاركات في دورتي القاعدة النورانية ،وإتقان سورة الفاتحة ضمن مبادرة "نور على نور" التي نفذتها المعلمة إيمان طبازة بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة وبدعم من أ.سوزان الخالدي مديرة المدرسة.
وحضر مراسم التكريم أ.مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة,أ.رائد السرحي رئيس قسم الحاسوب ،أ.خضر مقداس رئيس قسم الشكاوي ،د.عبد الله أبو العطا نائب رئيس مجلس أولياء الأمور ،ووفد من دار القرآن الكريم ،وعدد من مخاتير حي الشجاعية ،وأولياء الأمور
وأعرب نور الدين عن سعادته بالانجاز الذي تقوم به المدرسة في غرس القيم الدينية في نفوس الطالبات ،مشيراّ إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج تعزيز وترسيخ القيم الذي تقام فعالياتها الأسبوعية في المدارس.
وبين نور الدين أن حامل القرآن ومعلمه له الفضل الكريم ،مضيفاً أن الشريعة الإسلامية حثت على تعلمه وتعليمه.
من جانبها ،أفادت الخالدي إلى أن المدرسة تسعي للارتقاء بمستوى الطالبات بكافة النواحي ومنها الدينية وتعقد لهن الدورات التي تفيدهن في حياتهن الدينية والدنيوية ،مقدمةً شكرها للقائمات على إنجاح الدورة وتنظيم الحفل.
وشهد الحفل الفقرات المميزة الجميلة ،وتم من خلاله توزيع شهادات الدورة على المشاركات والهدايا التقديريه لهن.
 

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