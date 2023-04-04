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الطقس: أجواء دافئة والحرارة أعلى من معدلها العام بـ6 درجات

04 نيسان / أبريل 2023 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء،  صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام بارداُ نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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