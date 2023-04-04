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أخبار » الأسرة و المجتمع

تدريبات خفيفة لعلاج الشخير قبل النوم

04 نيسان / أبريل 2023 09:25

تدريبات خفيفة لعلاج الشخير قبل النوم
تدريبات خفيفة لعلاج الشخير قبل النوم

كشفت بعض الدراسات عن أن مسالة الشخير للأسف أمر يصعب السيطرة عليه، وذلك نتيجة حدوثه أثناء النوم، إلا أن الموضوع مزعج بالنسبة للبيئة المحيطة بالشخص المصاب بالشخير.
 
أظهرت نتائج الأبحاث التي أجراها فريق من الباحثين إلي أن الشخير أمر مزعج ترجع أسبابه أحيانا إلى مشاكل صحية يعاني منها الشخص ويمكن علاجها إذ استشار متخصص، وأحيانًا أخرى وضع النوم بشكل خاطئ علي السرير يسبب الشخير أيضًا، والسبب الثالث أن الشخير مسالة طبيعية لدي الشخص، وذلك وفقًا لما نشره موقع ذي صن.
 
وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن الشخير يحدث عند تدفق الهواء عبر الأنسجة المتراخية في الحلق، ما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع التنفس وتميل إلى الضيق فتتسبب في الشخير. لذا تنصح بتمارين مضادة للشخير او للحد منه.
تمارين مضادة للشخير
1.اخرج لسانك واستمر في ذلك لمدة خمس ثوان
أوصى الدكتور كاران الذي يعمل جراحا بتكرار هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات، قائلا: "إذا كنت تريد المزيد من المقاومة يمكنك دفع لسانك ضد الملعقة".
2. حرك لسانك يمينا ويسارا
قال الدكتور كاران، إنه يجب أن تحاول تحريك لسانك يمينا ويسارا في فمك، ودفع خديك.
3. ضع أصابعك على خديك وادفع بلسانك
حاول وضع أصابعك على خديك من الخارج ودفع لسانك ضدهما من خلال خدك.
4. ادفع لسانك على أسنانك الأمامية وحاول البلع
إذا كنت تريد تحقيق المزيد من التمدد في عضلات حلقك، فإنه يمكنك غلق أسنانك ودفع لسانك بقوة نحوها.تكرار هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات.
5. أسقط لسانك لأسفل واستمر لمدة خمس ثوان
هذه الحركة ستقوي عضلات مؤخرة الحلق. التمارين هي في الأساس تدريبات مقاومة لعضلات لسانك وحنجرتك، لشدها حتى لا ترتخي عند النوم.

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