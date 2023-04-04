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شهيدان بقصف إسرائيليّ في محيط دمشق

04 نيسان / أبريل 2023 09:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دمشق - وكالة الرأي:

استهدف قصف إسرائيليّ، نُفِّذ منتصف ليل الإثنين، محيط العاصمة السورية، دمشق؛ في عدوان هو الرابع خلال 6 أيام، ما اسفر عن سقوط شهيدين مدنيين.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية "سانا"، عن مراسلها: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق".

وقالت: "في تمام الساعة ٠٠:١٥ من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكرت تقارير أن "أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري، سقط في الجولان السوري المحتل"، مشيرة إلى سماع دويّ "سلسلة من الانفجارات"، شماليّ البلاد.

 

 

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