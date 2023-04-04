مشكلات فنية تواجه تطبيق Apple Weather.. تعرف عليها

يأتي تطبيق الطقس من آبل مثبتًا مسبقًا على أجهزة آيفون و آبل ووتش، حيث أضافت التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها هذه الخدمة إلى أجهزة آيباد وماك مع تحديثات iPadOS 16 و macOS Ventura.



ويمكن لمستخدمي Apple TV أيضًا الوصول إلى تحديثات الطقس من التطبيق عبر Siri.



وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، يواجه بعض المستخدمين بعض المشكلات مع تطبيق Apple Weather، حيث يدعي التقرير أن خدمة التنبؤات الجوية التي تقدمها الشركة تعاني من انقطاعات وتباطؤ.



وأثرت هذه المشكلة على بعض المستخدمين الذين لم يتمكنوا من التحقق من تحديثات الطقس.



أكدت آبل المشكلات على صفحة ويب حالة النظام الخاصة بها.



عندما تكون إحدى الخدمات غير متصلة بالإنترنت جزئيًا أو كليًا، تستخدم الشركة هذه الصفحة لإعلام المستخدمين.



زعمت شركة آبل أن تطبيق Weather "قد يكون بطيئًا أو غير متوفر".



يشير موقع الشركة على الويب أيضًا إلى أن الانقطاعات بدأت في 30 مارس وما زالت تؤثر على "بعض المستخدمين"، فيما لم تؤكد آبل موعد حل هذه المشكلة، ولكن يُقال إن الشركة تعمل على حلها.



كيف تؤثر هذه المشكلة على المستخدمين؟

لاحظ بعض المستخدمين أن تطبيق Weather يتم تحديثه بشكل أبطأ بكثير من المعتاد ويستغرق بعض الوقت لعرض البيانات المحدثة.



والتطبيق لا يقوم حتى بتحميل البيانات المحدثة لبعض المستخدمين.



ويضيف التقرير أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، تعرض أداة الطقس رسالة "لا توجد بيانات الطقس".



شارك مستخدم تويتر يدعى مارك كنيدي منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المشكلة.



تقول التغريدة: "أي شخص آخر لديه مشكلات مستمرة مع أداة الطقس على آبل آيفون لا يتم تحميله؟ إنه يحدث طوال الوقت ويلزم فتحه حتى يعمل.



رد مستخدمو تويتر الآخرون أيضًا على التغريدة بلقطات شاشة تعرض مشكلات في أداة تطبيق Apple Weather. يدعي بعض المستخدمين أن هذه المشكلة مع أداة الطقس بدأت في الظهور بعد تثبيت تحديث iOS 16.4.