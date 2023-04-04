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مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال في نابلس

04 نيسان / أبريل 2023 09:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس- وكالة الرأي:

خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال، خلال اقتحامها وسط مدينة نابلس.

ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز المربعة التابع لجيش الاحتلال، صوب المدينة، فيما انتشرت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل في منطقة الخلة بنابلس.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود المقاومة التصدي لاقتحام قوات الاحتلال، والاشتباك معها بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي، علما أن معتصم كان معتقلًا في سجون الاحتلال لأكثر من سبع سنوات.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 6 أعمال مقاومة بالضفة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات.

وارتقى أمس، الشهيدان المجاهدان محمد ناصر سعيد ومحمد أبو بكر جنيدي، برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح خلال اقتحام مدينة نابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص على حاجز بيت فوريك في نابلس، وألقوا عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة ومنطقة عربونة في جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 إسرائيليا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

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