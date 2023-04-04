الاحتلال يعتقل 13 مواطناً من الضفة بينهم سيدة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

نفذت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي صباح اليوم حملة اقتحامات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات واعتقال عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي كفر نعمة وبيت لقيا حيث دارت مواجهات أصيب بها ثلاث مواطنين، وتم اعتقال الشابين محمد بدر، ومحمد أبو سراج.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين مجاهد العامودي من برقين على حاجز الجلمه، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس .

واقتحمت تلك القوات قرية عانين غرب جنين وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف شعبان ياسين، كما اقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال سيدة من مخيم شعفاط في مدينة القدس المحلتة.

أيضأً قامت قوات الاحتلال باعتقال ثمانية مواطنين خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لهم.

وعرف من المعتقلين في الدهيشة كلاً من: محمد أبو صدود، ومحمد العاص، وروضة أبو عجمية، ومالك المحسيري، وضياء الجعفري، ووليد عوينة، وإسماعيل فراج، وعبد الله عوض، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.