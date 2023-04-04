البريج يتأهل إلى نهائي السّلة بعبور رفح

تأهل فريق كرة السّلة بنادي خدمات البريج- حامل اللقب لنهائي بطولة دوري القطاع لكرة السّلة، في افتتاح مباريات المربع الذهبيّ لدور الإياب للموسم الرياضيّ 2022/2023، التي تقام برعاية جوّال بفوزه الثاني على منافسه خدمات البريج، بنتيجة 84- 40 على صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس، بحضور أعضاء إدارة الاتحاد وإدارة الناديين الكبيرين وحشد جماهيري كبير غصت به المدرجات في سهرة رمضانية.

جاءت المباراة قوية، وحسم البريج معظم نتائج أرباع المباراة لصالحه في مباراة بدأت قوية وقوة دفاعية كبيرة، أثر ذلك على تسجيل النقاط من كلا الفريقين، حتى أول 5 دقائق ونصف، فسجل للبريج رامي الجمال 8 نقاط منها ثلاثية، ونقطتان لكل من نشأت كسكين وأحمد وشاح وأحمد مهدي وعيد الشاعر، ولرفح 5 نقاط أحمد ابو السعود ومحمود عدوان ومحمود أبو شعر، لينتهي الربع 16-5 للبريج.

وفي الربع الثاني تحسن أداء رفح، وبرز صلاح مسجلا 9 نقاط بالغمس في السلة، و6 نقاط سجلها إبراهيم المغاري، و3 نقاط أبو شعر، ورد ثائر عيسى للبريج، ونقطتان أبو رحال، لينتهي الربع 18-15 لرفح.

وفي الربع الثالث ظهر البريج سيطر البريج دفاعياً وهجومياً وضغطه بكامل الملعب على لاعبي رفح لتضييق الخناق عليهم، مما أثقل على كاهل لاعبي الأخير، سجلوا 7 نقاط فقط بثلاثية أحمد صلاح، و4 نقاط لمحمود عدوان، وأمطر لاعبو البريج سلة رفح بالنقاط، فسجل أبو رحال 11 نقطة منها ثلاثية، و9 نقاط لأحمد وشاح و8 نقاط لنشأت كسكين منها غمس بالسلة، و5 رميات حرة سجلها ثائر عيسى، ونقطتان للشاعر والجمال وفادي أبو جلال، لينتهي الربع 39-9 للبريج.

وفي الرابع حسم البريج الأمور، فسجل جبر 6 نقاط، وثلاثية رحال، و3 نقاط مصلح، ونقطتان كسكين، فيما سجل لرفح ثلاثيتين عبر صلاح والمغاري، ونقطتان للهمص وحسنين، لينتهي الربع 14-10 للبريج، وبنتيجة إجمالية 84-40. حكم اللقاء: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، أحمد القاضي للساحة، مسجل محمد الصلاحات ميقاتي مباراة محمد العالول ميقاتي 24 ثانية تامر قشطة.

مباراة اليوم

يلتقي يوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساءً، شباب البريج ومضيفه جمعية الشبان المسيحية على صالة سعد صايل في مجمع فلسطين الرياضيّ، لتحديد الفريق الثّاني المتأهل لملاقاة خدمات البريج في النهائي.

البطولة الرمضانية لقدامى اللاعبين

تأهلت (6) فرق إلى الدور الثاني من منافسات البطولة الرمضانية لقدامى اللاعبين، التي تنظمها الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين على مدار أيام شهر رمضان المبارك برعاية عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على ملاعب نادي غزة الرياضي.

ففي المجموعة الثانية، تأجل حسم الصاعدين بعد أن سيطر التعادل الإيجابي على المباراة الأولى التي جمعت شباب جباليا ونظيره فلسطين سلباً، ليرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط. تصدر غزة الرياضي المجموعة الرابعة وصعد للدور الثاني عقب فوزه على بيت حانون الذي صعد ثانياً عن المجموعة، بفوزه 2-1، سجلهما محمد أبو هاشم ونظام السالمي، وللخاسر عمر الزعانين.

وتأهل نادي الدرج الذي تصدر المجموعة الثالثة برفقة الزيتون في المركز الثاني للدور الثاني عقب فوزه على المشتل 5-2، سجلها حازم شتيوي- ثنائية، ومحمد شتيوي، ومحمد مقبل، ومؤيد أبو عفش، وللمشتل "أحمد الجمل. وتأهل الشاطئ متصدراً المجموعة الأولى برفقة الصداقة ثانياً للمجموعة. وتأهل غزة الرياضي متصدراً المجموعة الرابعة برفقة بيت حانون. حكم المباريات: "محمد الحسني، عبد الله أبو عشيبة، حسن صلاح.

يشرف على البطولة: زياد أبو سمره رئيساً، حسام الغرباوي إعلامياً، محمد أبو ريالة، رجاء الحاج أحمد.

وأكد زياد أبو سمره رئيس اللجنة المشرفة أن مباريات الدور الثاني للبطولة ستقام على الأضواء الكاشفة على ملعب نادي غزة الرياضي بالسودانية، وستتواصل مباريات البطولة اليوم وتقام مباراتان تجمع الأولى التفاح مع فلسطين، ويلتقي اتحاد الشرطة وشباب جباليا، وستنطلق جميع المباريات حسب الجدول الموزع على الأندية الساعة الثالثة عصراً على ملعب نادي غزة الرياضي المعشب بالسودانية.

بطولة القدس لكرة السلة

توّج فريق المرحوم خليل أبو غزال بطلاً لبطولة القدس، التي نظمتها الدائرة الرياضة التابعة لحركة حماس في منطقة المغازي منافسات بطولة القدس الرمضانية لكرة السلة والتي أقيمت على ملعب نادي خدمات المغازي، بفوزه على فريق الشهيد أشرف درويش بنتيجة 62-41، في احتفال سلّوي وسهرة رمضانية مميزة أمتعت الجماهير الحاشدة، بحضور عيد مصلح رئيس الدائرة الرياضية بالمنطقة الوسطى، وربيع البر رئيس الدائرة الرياضية في مخيم المغازي، وممدوح العمري رئيس الهيئة الإدارية بالمغازي، وعبدالباسط العودات رئيس نادي خدمات المغازي، وأعضاء مجلس الإدارة، وكرم أبو مدين عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولفيف من الكوادر الرياضية والشخصيات الوطنية والاعتبارية والوجهاء والمخاتير، وحشد كبير من الجماهير والمتابعين، ومحبي اللعبة. وفي الاحتفال الختامي، الذي استهل بقراءة آيات من الذكر الحكيم على أرواح الشهداء، وألقى

كلمة الاحتفال المركزية، ربيع بر رئيس الدائرة الرياضية، شكر خلالها نادي خدمات المغازي على استضافتهم للبطولة، وأكّد أنّ إقامة مثل هذه البطولات جاء ليبين مدى حب المغازي لهذه اللعبة وإظهار القوة التنافسية في البطولة، مثنياً على الانضباط الكبير للاعبين والجماهير في إنجاح هذه البطولة التي ستكون بوابة لانطلاق المزيد من البطولات بالأيام القادمة. وفي الختام كرّمت اللجنة المشرفة على البطولة والحضور من الشخصيات الفريق الفائز بكأس اللقب والميداليات الذهبيّة، والفريق الثاني بالميداليات الفضية، وتكريم حكام البطولة.

حكم اللقاء: سعيد ضيا زاده، مؤمن الجربة، موسى غنام، ميقاتي مروان حمد ومسجل محمد الصلاحات.

اختتام بطولة الصداقة

واختتم نادي الصداقة الرياضيّ بطولة الشطرنج الأولى للعامّ 2023، التي نظمها النادي بمقره، بإشراف اتحاد الشطرنج بالتعاون مع اللجنة الرياضية، وذلك في حفل حضره، د. حازم شحادة، رئيس النادي، وشريف ظاهر نائب رئيس اتحاد الشطرنج ، والمهندس أحمد أبو سلمية مدير النادي.

ورحب شحادة بالحضور، وأعلن عن إنشاء مدرسة للعبة الشطرنج ستفتح أبوابها في تموز القادم، كما سيتم تنظيم دورات للمحترفين باللعبة، مؤكداً أن النادي سيهتم باللعبة، كونها لعبة ذهنية ستزيد من القوة العقلية للاعبين، وتسمى لعبة العباقرة. من جهته، بارك ضاهر للفائزين في البطولة، موجها شكره لنادي الصداقة على الاستضافة والتنظيم الرائع. وحدد ضاهر موعد انطلاق البطولة المركزية للاتحاد، والتي حددها في الأول من أيار القادم، وسيتم من خلالها اختيار ممثلين فلسطين في البطولات الخارجية.

تكريم الفائزين

وفي الختام توج اللاعب عماد نصر بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، وجاء محمد شحادة بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وعبدالله النزلة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومصعب نصار، ونضال الراعي في المركزين الرابع والخامس بنفس الرصيد من النقاط، وتم حسم المراكز بينهم حسب النظام السويسري المعتمد دوليا. يذكر أنه شارك في البطولة أكثر من 70 لاعبا. حكم البطولة طاقم حكام مكون من: سمير كنعان، ومحمد أبو عصر، عاطف أبو زيد.

إرجاء نهائي الطائرة

هذا، وأرجأ الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، المباراة النهائية لبطولة كأس الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة للكرة الطائرة التي ستجمع قطبي اللعبة الصداقة، حامل اللقب وبطل كأس السوبر، وخدمات جباليا الوصيف، وبطل كأس شهداء جنين للعبة، إلى يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 بدلا من الأربعاء 5/4/2023 على صالة سعد صايل عند الساعة الثامنة والنصف، وستختتم بتتويج النادي المتوج بالبطل.

بطولة النجوم

استكملت منافسات بطولة النجوم الرمضانية لسداسيات كرة القدم، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمركز الثقافي الماليزي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وفي نتائج مباريات البطولة في مجموعة الوسطى التي جرت على صالة نادي خدمات النصيرات، فاز الخليل على فريق الرام بنتيجة 5-3، سجل الخماسية خيري مهدي، وطارق الهور- ثنائية، وبلال النمنم- ثنائية، وحصل اللاعب فارس جروان على جائزة أفضل لاعب.

وفي اللقاء الثاني فاز طوباس على نابلس بنتيجة 8-5، سجل لطوباس محمد أبو ظاهر- ثنائية، ومؤيد إسماعيل 3 أهداف وإبراهيم وشاح 3 أهداف وحصل اللاعب وشاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبذلك يلتقي في نصف نهائي المحافظة الوسطى يوم الجمعة المقبل الناصرة × بيت لحم، طوباس × الخليل بينما يقام النهائي يوم السبت المقبل لتحديد بطل المحافظة الوسطى الذي سيقابل بطل الجنوب من محافظة رفح وخانيونس. وفي مجموعة محافظة غزة التي تجري على صالة سعد صايل، في المباراة الأولى لعب فريقا صفد والكرمل وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل لصفد علاء عطية، وللكرمل سامح عويضة، ونال لقب نجم المباراة اللاعب عطية، وبذلك صعد الكرمل في المركز الأول والمجدل في المركز الثاني بعد فوزه إدارياً، وفي مجموعة محافظة الشمال التي تجري على صالة النادي الأهلي الفلسطيني، فاز فريق قلقيلية على الخضيرة بنتيجة 4-3.

لجنة الرياضي تنفذ يوم رياضي

أحيت لجنة الرياضة والبيئة الأولمبية، بالشراكة مع جامعة الإسراء ذكرى يوم الأرض في حرم الجامعة، بمدينة الزهراء في غزة، بتنفيذ فعاليات بيئية ورياضية، بمشاركة طلاب الجامعة وفريق اللجنة وإدارة الجامعة. وتخلل الفعاليات، زراعة أشجار الزيتون، وتنفيذ مباراة كرة طائرة، وتقديم عرض دبكةٍ شعبي، استكمالاً للفعاليات التي بدأت بالضفة الغربية، لتنفيذها في قطاع غزة، تأكيداً على وحدة الأرض والقضية والشعب، وتعزيزاً لمفهوم الرياضة والبيئة لدى الشباب الفلسطيني والتوعية بأهمية الحفاظ على الأرض. يذكر أن اللجنة تتبع للّجنة الأولمبية برئاسة عبد المجيد ملحم، وتتكون من خبراء في مجالات مختلفة